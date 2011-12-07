Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жаворонков прокомментировал жалобы татарстанцев о долгом ожидании медиков

Задержки бригад скорой помощи связаны с тем, что у персонала большие нагрузки.

Замглавы министерства здравоохранения РТ Владимир Жаворонков прокомментировал жалобы татарстанцев о долгом ожидании медиков.

Подтвердив существующую проблему, Жаворонков отметил, что задержки бригад скорой помощи связаны с тем, что жители республики в связи с пандемией коронавируса вызывают медиков при температурах 37 - 37,1. От того у персонала большие нагрузки, а все задержки фиксируются.

Сейчас в столице Татарстана ежедневно работает в среднем около 80 бригад.

КВ
Лента новостей