В Курбан-байрам передать мясо для раздачи нуждающимся можно в любой мечети РТ

Для того, чтобы пожертвовать или получить мясо жертвенного животного, татарстанцам следует обратиться в фонд «Закят» или любую мечеть республики, сообщил в ходе пресс-конференции первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиулин.

Рустем хазрат Валиулин объяснил, что в мечети примут мясо при наличии условий для хранения или распространения. В противном случае желающего пожертвовать мясо направят в другую мечеть, где мясо смогут принять и передать нуждающимся.