Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Курбан-байрам передать мясо для раздачи нуждающимся можно в любой мечети РТ

Каждый нуждающийся сможет обратиться в мечеть, чтобы получить мясо жертвенного животного.

Для того, чтобы пожертвовать или получить мясо жертвенного животного, татарстанцам следует обратиться в фонд «Закят» или любую мечеть республики, сообщил в ходе пресс-конференции первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиулин.

Рустем хазрат Валиулин объяснил, что в мечети примут мясо при наличии условий для хранения или распространения. В противном случае желающего пожертвовать мясо направят в другую мечеть, где мясо смогут принять и передать нуждающимся.

КВ
Лента новостей