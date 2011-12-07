В Татарстан поступили новые партии вакцины от COVID-19

В Татарстан поступили новые партии «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Спутник V» был доставлен в республику в объеме 57 000 доз. Об объемах двух других препаратов пока не известно. В данный момент идет перераспределение препарата по медучереждениям.

Напомним, на сегодняшний день вакцинацию прошли 741 611 жителей республики, из них вторую дозу получили 496 146 человек.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов поручил Минздраву РТ и руководству республиканского оперштаба обеспечить бесперебойную поставку вакцины от COVID-19.