Роспотребнадзор по РТ: Туристы должны иметь при себе результаты тестирования на COVID-19

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что приезжающие туристы должны иметь при себе результаты тестирования на COVID-19. Пока прорабатывается вопрос о проведении процедуры в казанском аэропорту, пишет пресс-служба исполкома.

Возвращающимся из-за рубежа татарстанцам необходимо будет пройти регистрацию на портале госуcлуг РТ и прикреплять к своим учетным записям результаты тестирования на коронавирус. 900 таких туристов, по словам Авдониной, уже зарегистрировались и выполнили необходимые требования.

Такие же условия касаются иностранцев, желающих посетить столицу Татарстана. При себе они должны иметь результаты тестирования для предъявления их авиакомпании.

Сейчас в ведомстве продумывают вопрос доступности тестирования на COVID-19 для прилетающих в республику пассажиров. Пока рассматривается забор биоматериала в аэропорту.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что сегодня из Казани впервые выполнен рейс после возобновления международного авиасообщения. Борт из столицы Татарстана направился в Анталью.