Казанскую улицу Максимова не просто отремонтируют

Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на месте и узнали, что изменится и что появится на этом дорожном участке после капитального ремонта.После 13 августа жизнь многих горожан, особенно жителей Авиастроительного района, поделилась на до и после. Капитальный ремонт, начавшийся в этот день, сразу доставил массу неудобств населению. Больше времени приходится затрачивать на дорогу, потому что многие автобусы вынуждены ехать через Караваево. Пожилым, мамам с детскими колясками сложно перелезать через траншеи, преодолевать недавно уложенные высоченные бордюры. Всюду тяжелая техника, шум, грохот.Но, что удивительно, никто не ворчит, не высказывает недовольство. Надо значит надо, ведь широкая дорога здесь ой как нужна. По Максимова проезжают автобусы семи городских маршрутов и еще троллейбусы 13-го маршрута. На этой улице расположены банки, магазины, поликлиника и другие социальные учреждения, что кратно увеличивает транспортный поток. К ним на своих машинах подъезжают посетители, клиенты, покупатели, подвозят грузы. В часы пик пробки - обычное дело. Поэтому авиастроевцы настроены на терпеливое ожидание, только бы строители выполнили свою работу качественно и в срок.Объем работ немалый. За месяц сделано много, а предстоит еще больше. Уже сейчас видно, какой широкой станет проезжая часть. Согласно проекту она будет четырехполосной - по две в каждом направлении: 4 метра - ширина полосы для общественного транспорта, для других машин - 3,5 метра.Благодаря уложенным бордюрам и песчано-щебеночной подушке угадывается местоположение будущих тротуаров. Горожане до начала ремонта гадали: за счет чего расширится дорога? неужели тротуары уберут?- Пешеходы пусть не волнуются - дорожки для них обязательно сделаем, - успокоили строители. - Узкими они не будут: от полутора до трех метров шириной. Кроме этого, параллельно главной улице делаем местные заезды, чтобы автомобилистам удобно было проехать к себе на дворовую территорию или к магазинам. И парковочные карманы возле банка, почты и других учреждений уже готовы, осталось только асфальт уложить.Застарелая «болезнь» улицы Максимова - отсутствие ливневой канализации. В сильные дожди в районе на пересечении с улицей Дементьева постоянно образовывалась огромная лужа - ни пешеходам пройти, ни машинам проехать. Решается и эта проблема. Сейчас прямо посередине дороги роется глубокая траншея для закладки труб ливневой канализации, рабочие укладывают бетонные кольца для колодцев. Помимо этого, строители демонтировали старую кабельную канализацию и приступили к прокладке новой линии.На некоторых участках установлены металлические основания для уличных фонарей с выведенными наружу гофрами для электрокабеля.Успеют ли рабочие до конца года завершить капитальный ремонт? Судя по хорошему старту, да. - Главное, до холодов завершить инженерные работы и укладку асфальта, - говорят рабочие. - А установке фонарных столбов, остановочных павильонов общественного транспорта и другим подобным работам заморозки и первый снег не помеха.Кстати В 2018 году Казани на выполнение дорожных работ выделено 5,5 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд - на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (половина из которых - средства федерального бюджета, другая - республиканского), 2,9 млрд рублей - на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Казани и 1 млрд рублей - на ремонт дворовых территорий.