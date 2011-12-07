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В Казани четыре человека отравились угарным газом

Прокуратура РТ проводит проверку по факту отравления газом семьи.

В Казани семья из четырех человек отравилась угарным газом, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, мужчина, его супруга и двое детей пяти и трех лет отравились угарным газом в квартире на ул. Хади Такташа. Всех четверых госпитализировали.

В ведомстве полагают, что отравление могло произойти из-за неисправной газовой колонки.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

КВ
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