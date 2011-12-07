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Андрей Большаков: В этом году на выборах в Госдуму у избирателей был более широкий выбор

Эксперты высказались по поводу прошедгих выборов в Госдуму.

В России прошла избирательная компания в Госдуму. Эксперты высказали свое мнение по поводу того, как она прошла, и чем принципиально отличалась в этом году. 

По мнению доктора политических наук Андрея Большакова, в этом году на выборах в Госдуму у избирателей был более широкий выбор, так как снизился показатель недопуска политических партий.  

«Татарстан сумел привлечь на участки не только среднее и старшее, но и большое число молодежи», — отметил активность граждан в республике Большаков. 

Также он отметил, что среди наблюдателей на выборах присутствовали граждане из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

По мнению члена Российской ассоциации политических наук Зои Силаевой, в этом году организатором выборов пришлось осваивать новые технологии в интернете, так как пандемия диктовала новые правила. 

«Кандидаты, которые просто дают обещания, уже никому не интересны. Все это потребовало от политических партий мобилизации всех своих сил, внесение коррективов в выбранные ими стратегии и введение новшеств в предвыборную кампанию, чтобы сохранить и приумножить свой электорат», — отметила она. 

Она подчеркнула, что изменился и сам избиратель. Мобильное голосование не дало гражданам оставаться в стороне, а начать проявлять активность на выборах. 

КВ
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