Эксперт: признак мошенничества на сайтах объявлений — предложение заплатить по другой ссылке

Главным признаком мошенничества на сайтах объявлений является оплата товара на сторонних сайтах или напрямую. Об этом рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Самый отчетливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, — это предложение заплатить за товар или за его доставку нестандартным для этого сайта способом», — отметил эксперт.

Необходимо проверять номера телефонов и быть осторожным при переходе по внешним ссылкам. Также важно обновлять антивирусные программные обеспечения на всех устройствах, рассказал Сизов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что житель Альметьевска стал жертвой мошенника при покупке лодочного мотора через сайт объявлений.