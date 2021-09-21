«Халяль как образ жизни»: в казанском ТЦ «Тандем» открыли молельную комнату

В Казани в торговом центре «Тандем» прошло открытие молельной комнаты. Это шестая по счету комната для верующих, расположенная на площадках торговых центров. Новая комната находится на третьем этаже ТЦ, около фудкорта.

До этого молельные комнаты были открыты в таких торговых центрах, как «Мега», «Казан Молл», «Сувар плаза», «Порт», «Караван». Проект реализован при поддержке благотворительного фонда Ассоциации предпринимателей мусульман РФ, а также Духовного управления мусульманами РТ.

Молельная точка расположена на солнечной стороне и оборудована кондиционерами. Она рассчитана на 10-15 человек, а также в ней есть возможность совершать намаз женщинам.

Президент АПМ РФ Айдар Шагимандаров рассказал, что Рустам Минниханов поддержал идею с постройкой молельных комнат на торговых площадках, а затем направил во все ТЦ письма с просьбой оказать подобную услугу для населения республики.

На мероприятии муфтий Татарстана рассказал, что верующие чаще всего выбирают для отдыха те места, где можно помолиться. «Халяль как образ жизни касается всех. В Дубае мусульмане, а также далекие люди от ислама, чувствуют себя комфортно. Никто никого не ущемляет, а верующие легко могут найти место, где можно помолиться. Мы хотим, чтобы такое было и у нас», — рассказал Камиль хазрат Самигуллин.

Также он отметил, что в обществе должны быть молельные комнаты, халяльные кафе и детские сады, так как они никому не мешают своим расположением. Каждый верующий должен найти для себя комфортное место.