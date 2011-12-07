Хуснуллин рассказал о скорой перестройке системы ЖКХ

Вице-премьер России рассказал о том, что в России готовится концепция развития перестройки ЖКХ, которая будет готова до конца 2020 года. Утвердят концепцию в первом квартале следующего. Об этом вице-премьер рассказал РИА «Новости».

«Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта „Жилье и городская среда“ в 1 миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в 1,5 раза будет невозможно», — отметил Хуснуллин.

Одной из важнейших задач вице-премьер отметил выработку новых подходов по расселению аварийного жилья. Также важным вопросом он считает создать комплекс критериев, по которым точно можно определить, сносить ветхое жилье, или ремонтировать.

Он подчеркнул, что обеспокоен финансовым состоянием организаций ЖКХ. Деньги полностью не собираются, поэтому объекты вовремя не ремонтируются, добавил он.