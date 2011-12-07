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Исследование: каждый четвертый житель России соглашается на получение бесплатных товаров и услуг

Недовольны бесплатными предложениями 25% опрошенных.

Каждый четвертый россиянин (25%) соглашается на получение бесплатных товаров и услуг. Такие результаты содержатся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Среди тех, кому поступали предложения о бесплатных товарах и услугах, каждый четвертый ими [бесплатными товарами и услугами по телефону, через СМС и электронную рассылку, соцсети в интернете, почту, раздачу флаеров и купонов на улицах и в торговых центрах] воспользовался (25%)», — говорится в сообщении. 

В тройку популярных предложений входят ювелирные изделия и товары — 12%, продукты и косметические услуги — 10%. Самыми востребованными оказались медицина и лекарства — 18%.

Довольными качеством бесплатного предложения остались 48% респондентов, а не удовлетворены остались 25% опрошенных.

Ранее «Казанские ведомости» писали, ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.

КВ
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