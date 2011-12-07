На избирательных участках Татарстана от гриппа и коронавируса привились 24 тыс. человек

В Татарстане прививки от гриппа и СOVID-19 на избирательных участках в дни голосования сделали более 24 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кондратьев также рассказал, что в голосовании на выборах приняли участие около 300 избирателей, находящихся на лечении от COVID-19.

«Низкий поклон врачам, которые, помимо тяжелейшей работы по лечению пациентов, еще смогли надлежащим образом обеспечить голосование в „красной“ зоне», — заявил председатель ЦИК РТ.

Напомним, что выборы в Госдуму длились три дня — с 17 по 19 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ЦИК РФ обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму. «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей.