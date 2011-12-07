Операционная система iOS 15 стала доступна для iPhone

Операционная система (ОС) iOS 15 стала доступной для смартфонов iPhone. Об этом в понедельник сообщила компания Apple.

«IOS 15 доступна 20 сентября», — говорится в пресс-релизе компании.

В iOS 15 появится новая функция Live Text, распознающая текст на фотографии, который можно скопировать. Пока текст распознается только на семи языках, русский в этот список не входит.

Подробнее о том сколько стоит новый iPhone 13 Pro Max и другая техника Apple, которая была представлена 14 сентября на ежегодной презентации Apple, читайте в нашем материале.