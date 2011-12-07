Роспотребнадзор РТ усилит надзор за соблюдением температурного режима в соцучреждениях

Управление Роспотребнадзора по Татарстану усилит надзор за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях. Это связано с похолоданиями и началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Проверки пройдут в учреждениях социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домах для детей сирот, а также в домах для лиц с ограниченными возможностями.

Допустимая температура воздуха в холодный период года должна составлять 20−24 градуса выше нуля, а относительная влажность — не более 60%.

Напомним, что в Татарстане от учебы были отстранены почти 5 тыс. школьников из-за симптомов ОРВИ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана в торговых центрах и домах культуры открыли девять пунктов вакцинации от гриппа.