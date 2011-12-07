В месяц 30 тысяч, за учебники отдельная плата: сколько стоит учеба в частных школах Казани

У многих родителей накопилось немало претензий к качеству среднего образования в России. Что делать, если вас не устраивает обычная школа за углом? Можно отдать ребенка в частную школу. Но приготовьтесь за это заплатить. Как дорого вам это обойдется и какими отличиями могут похвастаться частные школы от обычных, читайте в обзоре «Казанских ведомостей».

Цены растут, а школы закрываются

Многие из частных школ Казани не предусматривают программы для полного одиннадцатилетнего цикла обучения. Какие-то школы берутся только за образование в начальных классах. Хотя можно найти и те, где можно отучиться все 11 лет.

В сентябре 2021 года во всех частных школах поднялись цены на обучение, а часть школ закрылась, не выдержав пандемии. Например, в Казани перестало работать отделение школы «Белая Ворона» (в Москве, Самаре, Йошкар-Оле и Екатеринбурге школа продолжает работать), начальная школа «Егоза» подала на банкротство, частная начальная инженерная школа Smart Start School закрылась, став частью многопрофильного лицея № 187.

Религиозное образование самое дешевое

Самая невысокая оплата за обучение в частных религиозных школах Казани. Например, средняя общеобразовательная школа «Усмания», которая находится в Авиастроительном районе города, сотрудничает с Казанским медресе «Мухаммадия», Российским Исламским Институтом и КФУ. Здесь учатся 11 лет, ежемесячный платеж составит 8,5 тыс. рублей.

А протестантская «Христианская школа» по улице Карла Маркса, 15, где помимо основной учебной программы детям преподают библейские нормы и ценности, возьмет за обучение 9 тыс. рублей в виде пожертвований.

Самой дорогой в нашем религиозном топе частных школ стала Православная гимназия им. святого Гурия Казанского, где стоимость обучения за месяц составляет 20 тыс. рублей. При этом попасть туда довольно сложно. Все места заняты уже с мая.

Елена-Сервис

Адрес: ул. Королева, 3

Обучение: 1-11-й класс

Стоимость: 13,9 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 10 тыс. рублей

Питание: оплачивается отдельно

В школе небольшие классы до 15 человек. Есть спортивный и актовый и хореографический залы. Имеется библиотека, медицинский кабинет, изолятор, кабинет психолога и кабинет логопеда. Для занятий музыкой и живописью предусмотрены индивидуальные помещения. Есть комнаты отдыха со свободной WI-FI зоной.

Основной упор здесь делается на подготовку к поступлению в вузы России, Западной Европы и Америки. Предусмотрены заочное отделение и экстернат для желающих. Также имеются подготовительные классы для дошколят.

Прием детей в 1 класс начинается с 1 января. Ребенок проходит тестирование, и после оплаты вступительного взноса за ним резервируется место в классе. Прием детей в 2-11-й классы школы происходит в течение всего календарного года при наличии свободных мест.

Частная школа будущего

Адрес: ул. 3-я Азинская, 32

Обучение: 1-4-й класс

Стоимость: 20 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: нет

Питание: 5 раз в день, входит в стоимость

Обучение в школе проходит по методике Занкова. Уроки ведутся в форме дискуссии, во время которой ученик может спорить не только со своими одноклассниками, но и с учителем. Основной принцип обучения в большом количестве материала, подаваемого в относительно быстром темпе.

Школа ориентирована на небольшие классы — от 8 до 15 учеников. Ребенку преподаются не только академические знания, но и правила этикета, ораторское искусство, финансовая грамотность, логика, искусство презентации, психология.

Для поступления в школу родители с ребенком должны прийти на собеседование. Ребенок пройдет небольшой тест, на основе которого принимается решение о зачислении в школу. При этом необязательно, чтобы при поступлении ребенок умел читать и писать.

Академический лицей им. Н.И. Лобачевского

Адрес: ул. Миславского, 8а

Обучение: 5-11-й класс

Стоимость: от 23 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц (в зависимости от класса)

Вступительный взнос: 30 тыс. рублей (ежегодно)

Питание: оплачивается отдельно

Школа была создана в 2003 году при поддержке Казанского Дома ученых, Академии наук Татарстана и Казанского научного центра РАН. Лицей поддерживает тесные связи с КФУ, КНИТУ, КАИ и другими вузами.

В программе углубленное изучение русского языка, математики, английского языка. Для учащихся 10-11-х классов предлагается специализация по предметам: история, обществознание, физика, химия, биология. Есть занятия по актерскому мастерству и хореографии.

Поступление проходит на основе тестирования по русскому языку и математике, а также собеседования с директором лицея. Обучение начинается с 5 класса.

Для учеников с 1-4-й класс существует отдельная начальная школа «Манки Сапиенс» по адресу ул. Шаляпина 30. В ней за месяц нужно будет платить 28 тыс. рублей. Вступительный взнос здесь дороже, чем в основном лицее — 40 тыс. рублей.

Частная школа «Непоседа»

Адрес: ул. Аметьевская магистраль, 18, к. 3

Обучение: 1-7-й класс

Стоимость: 27 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 30 тыс. рублей (ежегодно)

Питание: 5 раз в день, входит в стоимость

Помимо стандартной школьной программы, в занятия входит английской язык с носителем языка, китайский язык. Дети учатся до семи вечера, выполняют домашнее задание в школе, что является настоящим преимуществом для большинства родителей.

Также после уроков дети проводят время с пользой: занимаются робототехникой, шахматами, брейк-дансом, играют в футбол, учатся играть на фортепиано. Обязательны прогулки на свежем воздухе, зимой лыжи. Регулярно проходят выездные мероприятия и экскурсии по интересным местам республики. Есть летний лагерь.

Школа имеют свою франшизу по которой в Казани уже открыты почти с десяток частных детских садов в разных частях города.

Школа стратегического развития «Прогресс»

Адрес: Лобачевского, 4

Обучение: 1-11-й класс

Стоимость: 29,5 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 18 тыс. рублей

Питание: 3 раз в день, входит в стоимость

Программа обучения построена на основе системы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, она подразумевает всестороннее развитие ученика, умение быть самостоятельным и умение работать в команде. Детям дают задания, которые они должны решить коллективно. Таким образом класс становится более сплоченным.

Помимо основной образовательной программы, в школе ведут дополнительные часы английского, занятия по этике и хореографии, имеется поддержка проектно-исследовательской деятельности, проходят развивающие мероприятия и тренинги, ежедневные прогулки на свежем воздухе. В школе предусмотрено медицинское и психологическое сопровождение, профилактика заболеваний.

Зачисление проводится на основе собеседования с родителями. Заявления на зачисление принимаются с 1 марта.

Школа юных творцов

Адрес: ул. Ершова, 7Б

Обучение: 1-7-й класс

Стоимость: 31,7 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 50 тыс. рублей единоразово для 1-4-х классов, в дальнейшем 15 тыс. рублей ежегодно

Питание: 3 раз в день, входит в стоимость

Школа находится в районе парка им. Горького в здании стадиона «Трудовые Резервы». Поэтому здесь большой выбор секций — футбол, баскетбол, бокс, художественная гимнастика, конькобежный спорт, айкидо.

Ученики изучают сразу два иностранных языка — английский и немецкий. Имеются художественные, хореографические, музыкальные и театральные кружки. Обучение проходит пять раз в неделю с с восьми утра до семи вечера. Согласно программе заведения на каждые пять недель обучения приходится одна неделя каникул.

На каникулах работает двухнедельный летний лагерь, в который можно привести ребенка еще до поступления, где педагоги могут познакомится с ним. Если не успели в лагерь, то можно прийти на занятия для подготовки. которые проходят по субботам. Зачисление в 1-й класс начинается с 1 января после уплаты вступительного взноса.

Частная начальная школа Alpha school

Адрес: ул. Тулпар, 7

Обучение: 1-2 класс

Стоимость: 33,9 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 40 тыс. рублей

Питание: 3 раз в день, входит в стоимость

Руководители школы утверждают, что заведение специально создано для детей рожденных после 2010 года, которых они называют «поколением Альфа». По их словам, виртуальный мир для них реален так же как и настоящий поэтому им нужны особые методики обучения.

Как сообщается на сайте школы, опытный нейропсихолог на основе тестов и упражнений выявляет уровень развития интеллекта ребенка, его потенциальные возможности, вероятные проблемы развития и способ их решения. Осуществляется диагностика талантов методом нейрометрии. По биоритмам головного мозга выявляем природные способности, тип мышления, потенциальный уровень уверенности в себе, социализации, роль в коллективе, эмоциональный интеллект.

Диагностику проводит сертифицированный нейрометрист. Потому в обучение применяется индивидуальный подход.

Монтессори-школа «Индивид.ум»

Адрес: ул. Комсомольская, 1

Обучение: 1-6 класс

Стоимость: 35 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 40 тыс. рублей.

Питание: оплачивается отдельно

Проект стартовал в апреле 2013 года как центр обучения для дошкольников. В апреле 2019 года открылась ступень Elementary — начальная монтессори-школа для детей от 6 до 12 лет.

Монтессори-методика — педагогическая система, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори. Система Монтессори основана на идеях свободного воспитания, важное место уделено сенсорному воспитанию (развитию органов чувств) при помощи дидактических занятий и специально организованной среды.

В классе учатся дети от 6 до 12 лет. Дети работают в небольших группах. Они имеют свободу выбора областей и материалов для работы, но не обладают свободой выбора работать или не работать. Старшие дети могут взять на себя роль учителя для младших.

Aurora Gymnasium

Адрес: ул. Большая Красная, 46

Обучение: 1-6-й класс

Стоимость: 35 тыс. рублей в месяц

Вступительный взнос: 50 тыс. рублей

Питание: 3 раза в день, входит в стоимость обучения

Школа полного дня для детей от 6 до 12 лет. Появилась вместо закрытой в прошлом году частной школы «Мозаика-Монтессори». Как и в «Индивид.уме» обучение проводится по монтессори-методике.

С каждым желающим поступить сюда ребенком проводится индивидуальное собеседование. В школе делают упор на развитие креативного мышления.

Учебный год длится 10 месяцев. Дети учатся с восьми утра до шести вечера.

ООО «Золотые Бусины»

Адрес: ул. Алексея Козина, 7а; ул. Батырлык, 2д

Обучение: 1-6-й класс

Стоимость: 40 тыс. рублей в месяц без вступительного взноса, 35 тыс. рублей со взносом

Вступительный взнос: 75 тыс. рублей

Питание: 250 рублей в день, оплачивается отдельно

И снова школа по монтессори-методике. Здесь развивают самостоятельность ребенка, свободу в установленных границах, естественное психологическое, физическое и социальное развитие.

Работает учебное заведение с ноября 2017 года. Прикреплена к государственному школе № 146. То есть по окончании 6 класса дети получают свидетельство, что они окончили 1–6-й классы по системе 146-й школы.

Поступить в школу можно уже с полутора лет. Ребенок учится в подготовительной группе, а повзрослев переходит в начальные классы. В школе есть дополнительные группы по айкидо, танцам, хоккею и музыке.

Международная школа «Унискул»

Адрес: пр. А. Камалеева, 1

Обучение: 1-8-й класс

Стоимость: 45 тыс. рублей в месяц для 1-4-го класса, 50 тыс. рублей в месяц для 5-8-го класса (при оплате полного года скидка 5%)

Вступительный взнос: 70 тыс. рублей для начальной школы и 100 тыс. рублей для средней

Питание: 4 раза в день, входит в стоимость

Первый учебный год здесь начался 1 сентября 2017 года. Заведение рассчитано на 72 ученика. Классы до 18 чел. Обучение проходит на двух языках — русском и английском.

В школе предусмотрены спортивный зал, актовый зал. Начальная школа имеет собственную библиотеку. Дети находятся в школе полный рабочий день с 8 утра до семи вечера. На базе школы работают вокальная, танцевальная, театральная студии и студия керамики.

Для поступления в школу нужно подать заявление и пройти собеседование. Есть возможность оплатить обучение материнским капиталом.

Общеобразовательная организация «Бала Сити»

Адрес: Кампус «Дубрава» — ул. Терегулова, 18, Кампус «Булак» — ул. Лево-Булачная, 14а

Обучение: 1-8-й класс

Стоимость: 48,3 тыс. рублей в месяц для 1-4-го класса, 53,5 тыс. рублей в месяц для 5-8-го классов

Вступительный взнос: 192,5 тыс рублей (130 тыс. взнос + 12,5 тыс. учебники + 50 тыс. «хромбук» — ноутбук от Google)

Питание: 4 раза в день, входит в стоимость

Единственная школа в Татарстане, аккредитованная Кембриджским университетом. В ней ученики изучают одновременно три иностранных языка — английский, испанский и китайский (по запросу родителей к этому набору можно прибавить французский и немецкий).

Русскоговорящие ученики параллельно с международной обучаются и по российской государственной программе. По окончанию школы выдается два аттестата — российский и международный.

В школе дети проводят целый день. Режим предусматривает чередование занятий и отдыха. С утра ребята посещают уроки, а уже после могут посещать любые из множества кружков и секций. Для поступления нужно отправить заявку на обучение, пройти собеседование и после оплатить вступительный взнос.

Международная школа Казани

Адрес: ул. Мавлютова, ул. Федосеевская, 5, ул. Мавлютова, 3

Обучение: 1-11-й класс

Стоимость: 74 тыс. рублей в месяц для 1-4-го класса, 77,5 тыс. рублей в месяц для 5-8-го класса, 81 тыс. рублей в месяц для 9-11-го класса

Вступительный взнос: 200 тыс. рублей (+10 тыс. регистрационный взнос)

Питание: 3 раза в день, входит в стоимость

Поистине самая дорогая школа Казани. Открылась на улице Мавлютова в 2014 году. Единственная международная школа всего постсоветского пространства, аккредитованная сразу по четырем направлениям: три уровня международного бакалавриата и общая сертификация Содружества международных школ.

В школе преподают 40 педагогов-иностранцев. Здесь даже библиотекарь из Канады. К тому же тут работает свой педиатр, который ведет медицинские карты детей, дает рекомендации родителям и при необходимости направляет к другим специалистам.

Для поступления в школу необходимо пройти собеседование и тестирование по английскому языку и математике, предварительно оплатив регистрационный взнос. Для детей с 5 до 9 лет также предусмотрено тестирование с психологом. На второго ребенка предоставляется скидка 15% на вступительный взнос. На третьего и последующих детей предоставляется скидка 20% на обучение.