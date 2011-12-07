Стоимость одного дня в вытрезвителях Татарстана составит 617 рублей

Кабинет министров РТ утвердил стоимость койко-места в вытрезвителях республики, сообщается на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Так, стоимость услуг по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на 2022 год составит 617 рублей за один койко-день. В 2023 году — 619 рублей, а через год стоимость одного дня в вытрезвителе составит 620 рублей.

Также документом утверждено количество коек. Наибольшее у Казани - 40 мест, в Набережных Челнах - 20, а в Азнакаевском, Бугульминском, Нижнекамском и других районах выделено по 10 койко-мест.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Деньги на содержание в вытрезвителях будут выделяться из бюджета городов и районов.