Центробанк РФ признал татарстанскую компанию Massmining финансовой пирамидой

Центробанк признал челнинскую компанию Massmining финансовой пирамидой. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального банка России.

Компания предоставляет услуги не только в Татарстане, но и в Краснодаре и Ижевске.

Напомним, что на сайте ЦБ РФ появилась информация, что компания Massmining имеет признаки финансовой пирамиды.

Ранее в «Казанские ведомости» сообщали, что в МВД по РТ от вкладчиков в «Финико» поступило свыше 2 тыс. заявлений.