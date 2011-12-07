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Центробанк РФ признал татарстанскую компанию Massmining финансовой пирамидой

Компания предоставляет услуги не только в Татарстане, но и в Краснодаре и Ижевске.

Центробанк признал челнинскую компанию Massmining финансовой пирамидой. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального банка России.

Компания предоставляет услуги не только в Татарстане, но и в Краснодаре и Ижевске.

Напомним, что на сайте ЦБ РФ появилась информация, что компания Massmining имеет признаки финансовой пирамиды. 

Ранее в «Казанские ведомости» сообщали, что в МВД по РТ от вкладчиков в «Финико» поступило свыше 2 тыс. заявлений.

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