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В Казани продается особняк на берегу Кабана за 300 млн рублей

Здание выставлено на продажу вместе с рестораном на первом этаже.

В Казани продают дом купца Садовского на набережного Кабана за 299,9 млн рублей. Объявление о продаже выложено на сайте бесплатных объявлений.

«На первом этаже создан новый ресторан с дорогой отделкой — 450 кв.м, плюс летняя веранда — 150 кв.м. Удобная парковка на территории и перед зданием. Кроме охранного обязательства отсутствуют какие-либо ограничения и обременения», — сказано в объявлении.

В 2011 году здание выкупил Самад Хакимов, руководитель компании «Симург». Объект требовал срочной реконструкции и был продан всего за 7,5 млн рублей. В 2014 году Хакимов полностью восстановил здание. На первом этаже открылся ресторан.

В объявлении указано что продается не только само здание, но и готовый ресторанный бизнес.

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