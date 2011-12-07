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За год в Татарстане появятся три дома культуры и два виртуальных концертных зала

Нацпроекты реализуются в соответствии с «майскими» указами Владимира Путина.

До конца 2021 года в Татарстане будет построено и отремонтировано еще несколько объектов по национальному проекту «Культура». Так, в Кукморском и Мензелинском районах появятся три новых дома культуры, а в Альметьевске и Челнах — по новому виртуальному концертному залу. 

Оснащение учреждений дополнительного образования всем необходимым для эффективного обучения детей производится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

По этому проекту до конца года в республике пройдет ремонт двух казанских музыкальных школ и открытие модельной библиотеки в Бугульминском районе.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что более 106 млн рублей потратят на региональный проект «Культурная среда». Детские школы искусств, музыкальные и художественные школы Татарстана получат новые музыкальные инструменты, современное звуковое оборудование, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебные материалы и мебель.

КВ
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