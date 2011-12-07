Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы могут сообщить об ошибках на вывесках и указателях в «Народный контроль»

Сообщить об ошибках можно в категориях «Ошибки в названиях и надписях» и «Организация дорожного движения».

Жители Татарстана могут сообщить об ошибках на вывесках и указателях в «Народный контроль». Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала, как это сделать правильно. 

«Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг РТ или воспользоваться приложением „Народный контроль“. Пользователь должен будет заполнить нужные поля», — отметила Сабурская. 

Далее пользователю необходимо выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях», загрузить фото, указать адрес, заголовок события и подробную информацию.

КВ
Лента новостей