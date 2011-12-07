Татарстанцы могут сообщить об ошибках на вывесках и указателях в «Народный контроль»

Жители Татарстана могут сообщить об ошибках на вывесках и указателях в «Народный контроль». Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала, как это сделать правильно.

«Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг РТ или воспользоваться приложением „Народный контроль“. Пользователь должен будет заполнить нужные поля», — отметила Сабурская.

Далее пользователю необходимо выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях», загрузить фото, указать адрес, заголовок события и подробную информацию.