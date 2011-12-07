В Татарстане плюс 44 новых случая заболевания COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе.

«Из них два — завозные, 42 — контактные. Девять человек госпитализированы, 35 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

23 заболевшим — от 30 до 50 лет, семерым — от 50 до 60 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, по четыре человека — представители возрастных категорий от 18 до 30 лет и от 70 до 80 лет.

Большая часть новых заболевших жители Казани — 33 человека, пятеро — проживают в Арском районе, по одному человеку — из Аксубаевского, Алькеевского, Зеленодольского и Лаишевского районов.

Всего, по данным на 21 октября, в республике зарегистрировано 7 943 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели — 6 803 человека (+47 за сутки).