В Татарстане плюс 44 новых случая заболевания COVID-19

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В Татарстане за сутки зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе.
«Из них два — завозные, 42 — контактные. Девять человек госпитализированы, 35 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.
23 заболевшим — от 30 до 50 лет, семерым — от 50 до 60 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, по четыре человека — представители возрастных категорий от 18 до 30 лет и от 70 до 80 лет.
Большая часть новых заболевших жители Казани — 33 человека, пятеро — проживают в Арском районе, по одному человеку — из Аксубаевского, Алькеевского, Зеленодольского и Лаишевского районов.
Всего, по данным на 21 октября, в республике зарегистрировано 7 943 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели — 6 803 человека (+47 за сутки).