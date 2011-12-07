В Татарстане увеличилась доля заражений COVID-19 на работе

В Татарстане увеличилась доля заражений коронавирусом на работе, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Если в сентябре при контактах в быту заражалось 47%, а через трудовые коллективы — 44%, то сейчас, в октябре, структура несколько поменялась: 57% заражений в трудовых коллективах и 33% — в быту», — уточнила Авдонина.

В ведомстве считают, что данный показатель — свидетельство возвращения татарстанцев из отпусков, пришедшихся на бархатный сезон.

Авдонина еще раз напомнила работодателям о необходимости соблюдения мер безопасности и профилактики коронавируса. Важно соблюдать параметры микроклимата в коллективах, избегать переохлаждения сотрудников и следить за температурным режимом, заметила она.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.