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В Татарстане увеличилась доля заражений COVID-19 на работе

Количество заражений через контакты в быту снизилось на 14% за месяц.

В Татарстане увеличилась доля заражений коронавирусом на работе, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Если в сентябре при контактах в быту заражалось 47%, а через трудовые коллективы — 44%, то сейчас, в октябре, структура несколько поменялась: 57% заражений в трудовых коллективах и 33% — в быту», — уточнила Авдонина.

В ведомстве считают, что данный показатель — свидетельство возвращения татарстанцев из отпусков, пришедшихся на бархатный сезон.

Авдонина еще раз напомнила работодателям о необходимости соблюдения мер безопасности и профилактики коронавируса. Важно соблюдать параметры микроклимата в коллективах, избегать переохлаждения сотрудников и следить за температурным режимом, заметила она.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. 

КВ
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