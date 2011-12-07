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В Татарстане выпал первый снег

Жители республики публикуют в соцсетях фотографии первого снега.

В некоторых городах Татарстана выпал первый снег. Жители республики публикуют в соцсетях фотографии.

Так, осадки в виде снега замечены в некоторых районах Казани. Он падал не более пяти минут.

Небольшой снег выпал в Иннополисе, но быстро растаял.

Фотографии первого снега опубликовали жители Зеленодольска, Дрожжаного, Кукмора и Набережных Челнов, а также Атнинского и Алькеевского районов. Где-то снежинки таяли, не долетая до земли, а где-то снег все еще лежит.

Напомним, похолодание в Татарстане связано с атлантическим циклоном — республика находится в его тыловой части. 

КВ
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