Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Росгвардия закупит бронеавтомобили у челнинского предприятия

Цена контракта – 112,8 млн рублей.
Росгвардия объявила тендер на закупку бронированных корпусных автомобилей на полноприводном шасси «Патруль». Об это гласит информация, размещенная на портале госзакупок. Производством бронеавтомобилей занимается челнинское предприятие. 8 машин за 112,8 млн рублей должны быть поставлены до 1 декабря этого года в Московскую область.
КВ
Лента новостей