Росгвардия закупит бронеавтомобили у челнинского предприятия

Росгвардия объявила тендер на закупку бронированных корпусных автомобилей на полноприводном шасси «Патруль». Об это гласит информация, размещенная на портале госзакупок. Производством бронеавтомобилей занимается челнинское предприятие. 8 машин за 112,8 млн рублей должны быть поставлены до 1 декабря этого года в Московскую область.