В Казани еще у 30 человек нашли COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 69 заразившихся коронавирусом, сообщает минздрав РТ.

«Из них четыре случая — завозные, 65 — контактные. 13 человек госпитализированы, 56 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

Четверым новым заболевшим — от 18 до 30 лет, 23-м — от 30 до 50 лет, 21 человеку — от 50 до 60 лет, 14-ти — от 60 до 70 лет, шестерым — от 70 до 80 лет, одному — от 80 до 90 лет.

В Казани выявлено 30 новых случаев, в Набережных Челнах — 13, в Сабинском районе — семь, в Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском районах — по два случая, в Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лениногорском и Ютазинском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 21 ноября, в Татарстане зарегистрировано 9625 случаев заболевания COVID-19, 8421 человек — выздоровели (+48 за минувшие сутки).