В Татарстане создают проект по обучению врачей работе с беременными с COVID-19

В Татарстане разрабатывают проект по обучению медперсонала работе с беременными пациентками, зараженными COVID-19, сообщил врач-онколог, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов ИА «Татар-информ».

«Специально для акушеров-гинекологов разрабатываем серьезную программу профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции у беременных», — рассказал Хасанов.

Он также отметил, что обучение по лечению коронавирусных больных проходят не только врачи-инфекционисты, но и другие медработники, так как это «востребовано и необходимо». Врачи должны научиться быть мультидисциплинарными, считает Хасанов.