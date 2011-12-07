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В Татарстане создают проект по обучению врачей работе с беременными с COVID-19

В КГМУ еже разработаны 12 программ по лечению коронавирусных пациентов.

В Татарстане разрабатывают проект по обучению медперсонала работе с беременными пациентками, зараженными COVID-19, сообщил врач-онколог, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов ИА «Татар-информ».

«Специально для акушеров-гинекологов разрабатываем серьезную программу профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции у беременных», — рассказал Хасанов.

Он также отметил, что обучение по лечению коронавирусных больных проходят не только врачи-инфекционисты, но и другие медработники, так как это «востребовано и необходимо». Врачи должны научиться быть мультидисциплинарными, считает Хасанов.

КВ
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