Как умный счетчик помогает татарстанцам сэкономить и электроэнергию, и время

Показания передаются дистанционно. Но компания не стоит на месте - в 2019 году планируется масштабная работа по установке в Казани современных интеллектуальных приборов учета нового поколения европейского качества. Отличие новых умных счетчиков в том, что их применение удобно как для сетевых и сбытовых компаний, так и для потребителей, ведь они позволяют решить целый комплекс задач, рассказал представителям СМИ во время недавнего рейда заместитель начальника отдела учета и технического аудита Казанских сетей Айрат Абдрашитов. Помимо получения оперативной и точной информации о фактическом потреблении электроэнергии внедрение системы интеллектуального учета исключает необходимость ежемесячно передавать показания со своего счетчика в энергоснабжающую организацию - теперь этот процесс осуществляется дистанционно и автоматически. Кроме того, каждый потребитель сможет сам выбрать дневной или ночной тариф в зависимости от потребностей в энергии и перейти на него в кратчайшие сроки. Пилотным районом внедрения умных счетчиков стал Елабужский район Татарстана. Здесь, по планам компании, до конца этого года в 31 населенном пункте будет смонтировано более 5 тысяч приборов учета нового поколения. В следующем же году согласно принятой руководством компании «дорожной карте» в 29 районах республики будет установлено более 120 тысяч новых приборов учета. Несомненным плюсом внедряемого оборудования является также снижение коммерческих потерь электроэнергии в распределительной сети. И счетчик новый, и обслуживание бесплатное. Возможность протестировать работу нового умного счетчика появилась с недавних пор и у жителей казанских поселков. Ильдар, житель поселка Старое Аракчино, только рад такому нововведению: «Когда сотрудники компании предложили мне вместо старого счетчика, который находился у меня в доме, поставить новый, я только обрадовался этому! Во-первых, у меня отпала необходимость в покупке нового счетчика - установка и обслуживание его бесплатны для потребителя. Во-вторых, для передачи показаний мне теперь не нужно ездить в офис компании - показания передаются автоматически. Мне остается лишь нажать на кнопку в телефоне и оплатить».Действительно, все затраты по покупке и монтажу нового оборудования производятся за счет компании. Более того, дальнейшие эксплуатационные затраты на содержание счетчиков, в том числе на ремонт и замену неисправных приборов учета, метрологическую поверку, будут осуществляться за счет Сетевой компании, рассказали специалисты. Эстетика и безопасность превыше всего. Другой особенностью нововведения является то, что интеллектуальные системы учета электроэнергии позволяют оперативно отключить энергоснабжение в экстренных случаях, например, при пожароопасных ситуациях. Кроме того, установка приборов осуществляется на ближайшей к дому опоре ЛЭП, внутри щита учета, корпус которого изготовлен из стойкого к атмосферным и механическим воздействиям пластика, разработанного специально для эксплуатации в любых условиях внешней среды - при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 95%. Благодаря установке прибора на опоре не возникает необходимости в размещении дополнительных ящиков и шкафов на фасаде дома, что сохраняет эстетический вид строений. А потребителю не нужно будет обеспечивать доступ к приборам учета электроэнергии в помещения и на территорию домохозяйства для сотрудников сетевой организации и лично присутствовать при обследовании прибора учета. Корректность работы нового счетчика жители смогут контролировать через мобильные сервисы - в «личном кабинете» будет предоставлена возможность не только следить за потреблением электричества в домохозяйстве, но и оптимизировать расходы на оплату, контролировать параметры качества электрической энергии с целью обнаружения и регистрации отклонений от договорных значений. В случае сомнений у потребителя всегда есть возможность убедиться воочию в правильности передаваемых показаний - стоит лишь посмотреть показания на ЖК-дисплее счетчика. А чтобы оплатить квитанцию, не нужно будет стоять в очередях и ездить в офис компании - мобильные сервисы позволят за несколько секунд оплатить потребление электроэнергии.Планируется, что в следующем году новыми приборами учета в Казани будут обеспечены более 30 тысяч потребителей - жителей частного сектора.