Казанцы могут отдать теплые вещи нуждающимся

В столице РТ стартует благотворительная акция «Подари тепло на Рождество», пишет kzn.ru. Горожане могут отдать нуждающимся теплые вещи (шапки, шарфы и перчатки или рукавицы). Также можно принести средства личной гигиены и витамины. Акция действует до 8 января, а список храмов, где принимают вещи, размещен здесь.