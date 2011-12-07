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Казанцы могут отдать теплые вещи нуждающимся

Подарки собирают к Рождеству.
В столице РТ стартует благотворительная акция «Подари тепло на Рождество», пишет kzn.ru. Горожане могут отдать нуждающимся теплые вещи (шапки, шарфы и перчатки или рукавицы). Также можно принести средства личной гигиены и витамины. Акция действует до 8 января, а список храмов, где принимают вещи, размещен здесь.
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