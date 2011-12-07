Союзу журналистов Татарстана - 100 лет

Ровно 100 лет назад, 21 декабря 1918 года, журналисты нескольких казанских газет, среди которых газета «Эш», «Знамя революции», «Канаш», создали инициативную группу, на заседании которой обсудили необходимость объединения. Казанский союз журналистов был создан ими 26 декабря 1918 года и стал первой общественной организацией на территории современного Татарстана. Это объединение профессиональных журналистов Казани и Казанской губернии является прообразом и началом нынешнего Союза журналистов Республики Татарстан. К сожалению, оно просуществовало недолго, пройдя ряд трансформаций, к 1930 году было ликвидировано.Воссоздавался журналистский союз уже в конце 50-х годов прошлого столетия. Первыми членами Союза журналистов СССР в нашей республике, пройдя жесткий отбор, стали Галим Рябков, Бари Корбанов, Юрий Любимов, Самуил Оффенгенден, Марьям Дибаева, Михаил Петров, Шамси Хамматов... Всего в Союз журналистов ТАССР нового призыва вступили 53 члена, и этого права - быть первыми - они удостоились как самые талантливые, инициативные, высокопрофессиональные журналисты.Судьба творческого союза, судьба средств массовой информации и каждого журналиста неразрывно связана с жизнью страны, жизнью республики, своего города и района. Журналисты штыком и пером сражались на фронтах Великой Отечественной, в кирзовых сапогах шли рядом с первопроходцами татарстанской нефти, освещали трудовые подвиги ударников комсомольских строек КАМАЗа, отстаивали свободу слова в 90-е годы. Сегодня Союз журналистов Татарстана - самый крупный творческий союз нашей республики. Он объединяет в своих рядах более тысячи любящих свою профессию талантливых журналистов разных поколений, работавших и работающих в редакциях газет и журналов, на радио и телевидении, в новых медиа - независимо от национальности, политических взглядов или формы собственности их средства массовой информации. Нас объединяет любимая профессия. Нас объединяет родная республика, на благо которой мы творим и созидаем.Уважаемые коллеги! Поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летием со дня создания нашего творческого союза - Союза журналистов Татарстана! Огромное спасибо всем, кто активно участвует в журналистском движении, верой и правдой служит журналистике. Желаю вам в условиях наступления интернета и всеобщей цифровизации сохранять верность профессии, быть интересными своей аудитории и сохранять доверие своих читателей, слушателей, зрителей!