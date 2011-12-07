В КНИТУ-КХТИ начал работу Совет главных технологов ведущих предприятий Татарстана

В зале заседаний Учёного совета КНИТУ-КХТИ собрались представители ведущих региональных предприятий химической, нефтехимической и машиностроительной отраслей. Среди них такие лидеры реального сектора экономики как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «Камаз», Завод Элекон, КМПО и др. Руководство республики представлял заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.Ректор Сергей Юшко, выступая с презентацией образовательного и научного потенциала вуза, обозначил основные цели Совета главных технологов — обеспечить прямые и адресные контакты между КНИТУ-КХТИ, как ведущим инженерным вузом, и наукоёмкими производствами Татарстана, наладить эффективную работу на долгосрочную перспективу. «Мы хотим сделать нашу связь с промышленными предприятиями еще теснее, — заявил Юшко, — чтобы наша совместная работа стала системной».Члены Совета обсудили темы, связанные с интеграцией производства и образования, как высшего, так и на уровне СПО, в области согласования структуры образовательных программ с потребностями отраслевых предприятий. Также были затронуты темы формирования списков актуальных прикладных задач, стоящих перед предприятиями, с целью привлечения аспирантов и научных коллективов КНИТУ-КХТИ к их разработке. Участники диалога оценили перспективы использования инфраструктурных возможностей университета для реализации совместных с предприятиями проектов, а также возможные механизмы участия в федеральных целевых программах и ведомственных конкурсах.— Считаю, что идея создания Совета главных технологов очень своевременна, — отметил Алексей Савельчев. — Мы часто критикуем фундаментальную науку и отраслевые вузы за то, что они мало внимания уделяют работе с промышленными предприятиями. Предложенный КНИТУ-КХТИ формат взаимодействия позволит уточнить проблематику и определить планы совместной работы. Эта связка должна быть плотнее и реализовываться в разных формах, — считает он.В ходе первого заседания были намечены ближайшие задачи, стоящие перед Советом. В частности, было решено, что к следующему заседанию предприятия представят свои корректировки по профилям подготовки студентов КНИТУ-КХТИ, а университет, в свою очередь, направит на предприятия предложения по вопросам профориентационной, образовательной и научно-исследовательской деятельности.Следующее заседание Совета главных технологов при КНИТУ намечено на март 2019 года.