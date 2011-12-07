Звезды татарской эстрады снялись в новогоднем «огоньке» на ТНВ

Почитатели татарской эстрады смогли поучаствовать в съемках новогоднего «огонька», который выйдет в эфир ТНВ ночью 31 декабря. Какую именно историю смогут увидеть зрители канала в новогоднюю ночь – создатели пока держат в секрете. Однако уже известно, что это будет сюжет, хорошо знакомый и любимый не одним поколением еще с советских времен. Как нельзя лучше в эту историю вписался обновленный и похорошевший после капитального ремонта казанский ДК им. Ленина, где проходили съемки. Во время реставрации этого объекта культурного наследия специалистам удалось сохранить элементы советского неоклассицизма и сталинского ампира, и обстановка внутри здания помогла создать нужную ретро-атмосферу. А представят новогоднюю историю от ТНВ нынешние звезды татарской эстрады: Ришат Төхвәтуллин, Филүс Каһиров, Алинә Шәрипҗанова, Илсөя Бәдретдинова, Артур-Марат, Рөстәм Асаев, Винера Ганиева, Зөһрә Шәрифуллина, Раяз Фасыйхов, Илназ Баһ һәм Гүзәл Идрисова, Азалия Зиннәт, ИлСаф, Зөлфия һәм Җәвит Шакировлар, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рифат Зарипов, Фәридә-Алсу, Сиринә Зәйнетдинова, Гүзәл Диникеева, Рөстәм Закиров, Резидә Шәрәфиева и другие любимцы публики.А вот зрители, которые пришли на съемки праздничной программы «ТНВда Карнавал» 17 декабря, уже знают, что именно придумали ее создатели. Более того, они и сами стали участниками новогодней телеистории, кому-то из них даже достались небольшие роли! И теперь они могут оповещать своих знакомых и близких: «Смотри меня в новогоднюю ночь в эфире ТНВ – я снялся в «ТНВда Карнавал»!»Пришедшим на съемки представилась редкая возможность не только получить свою частичку славы на ТНВ, но и насладиться общением со знаменитостями: в съемках, кроме татарских исполнителей, приняли участие и самые яркие ведущие, лица телеканала ТНВ. Можно было пообщаться со звездами, сделать с ними фото и взять автографы.Кроме того, самые креативные и творческие зрители, которые пришли по-новогоднему красивыми, получили памятные подарки от ТНВ.А что из всего этого получилось в результате – увидим в новогоднюю ночь в программе под названием «ТНВда Карнавал»!реклама6+