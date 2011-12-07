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Администрация Кировского и Московского районов Казани представила новую айдентику

Главной задачей было создать «трендовый бренд», который отразил бы «уникальность и современность территории и ее жителей».

В официальном сообществе администрации Кировского и Московского районов Казани во «ВКонтакте» представили новый корпоративный стиль.

Как отметили в сообществе, главной задачей было создать «смелый, модный, громкий, трендовый бренд», который отразил бы «уникальность и современность территории и ее жителей».

Известно, что над созданием бренда трудилась казанская студия Unnamed studio. По мнению создателей логотипа, он сочетает в себе разнообразие форм, метафор, отличительных черт двух районов.

КВ
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