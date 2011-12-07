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Госстройнадзор РТ выпустил книгу в преддверии Нового года

В издании рассказывается об истории развития Госстройнадзора и республики.

Госстройнадзор РТ выпустил книгу «Вехи развития государственного строительного надзора в Республике». Издание книги приурочено к 100-летию ТАССР, которое отмечалось в этом году. Презентация издания об истории развития ведомства и республики прошла в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

«Книга повествует о людях, которые и писали эту историю, работая в годы становления отрасли, выполняли свой долг — стояли на страже качества и безопасности строительства в республике», — уточняется в сообщении.

В процессе создания книги авторы использовали документы из Госархива РТ, фото из архива Госстройнадзора РТ, а также рассказы ветеранов отрасли. 

КВ
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