Ирада Аюпова проведет прямой эфир, посвященный изменениям в сфере культуры в период пандемии

Министр Культуры РТ Ирада Аюпова проведет прямой эфир, посвященный изменениям в сфере культуры, которые принесла пандемия. Трансляция пройдет 22 декабря в 11.00 в рамках программы #ТатарстанОнлайн.

Аюпова расскажет, какие объекты были построены и отремонтированы в этом году, а также ответит на вопросы пользователей.

Трансляция прямого эфира будет вестись в официальных сообществах Республики Татарстан соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.