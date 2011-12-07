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Ирада Аюпова проведет прямой эфир, посвященный изменениям в сфере культуры в период пандемии

Трансляция программы #ТатарстанОнлайн пройдет 22 декабря в 11.00.

Министр Культуры РТ Ирада Аюпова проведет прямой эфир, посвященный изменениям в сфере культуры, которые принесла пандемия. Трансляция пройдет 22 декабря в 11.00 в рамках программы #ТатарстанОнлайн.

Аюпова расскажет, какие объекты были построены и отремонтированы в этом году, а также ответит на вопросы пользователей.

Трансляция прямого эфира будет вестись в официальных сообществах Республики Татарстан соцсетях «ВКонтакте»«Одноклассники» и на платформе YouTube.

КВ
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