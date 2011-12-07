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Любовь Авдонина: В Татарстане мутаций и новых штаммов коронавируса нет

Каких-либо опасений, в том числе по закрытию авиасообщения с зарубежными странами в ведомстве тоже нет.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, в Татарстане мутаций и новых штаммов коронавируса нет.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что каждый месяц специалисты в целях изучения направляют материал от заболевших коронавирусом. Каких-либо новых изменений, мутаций, штаммов за это время они не выявили.

Также Авдонина добавила, что каких-либо опасений, в том числе по закрытию авиасообщения с зарубежными странами в ведомстве нет. Самолеты из республики сейчас летают только в Турцию и Занзибар. 

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