В Министерстве здравоохранения РТ сообщили о компенсационных выплатах сотрудникам психиатрической больницы имени Бехтерева за работу в условиях коронавирусной пандемии.

По информации ИА «Татар-информ», сотрудники 15-го отделения РКПБ получили выплаты в размере 295 тыс. рублей. Отмечается, что при осуществлении выплат стимулирующих надбавок никаких нарушений после коллективного обращения комиссия республиканского Минздрава не выявила.

Так, главврач больницы Фарит Зиганшин обратил внимание на обнаруженные в 2019 году трещины в межэтажных перекрытиях, где расположено само отделение. Тогда на предмет аварийности помещений в здании провели проверку. Специалисты объяснили, что отделение пригодно для эксплуатации за исключением некоторых помещений, вход в которые был опечатан.

Сейчас отделение работает в штатном порядке, но скоро врачей и пациентов временно переселят в другую часть больницы, поскольку в их помещениях будет капитальный ремонт.