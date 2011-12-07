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Сотрудники 15-го отделения РКПБ получили выплаты в размере 295 тыс. рублей

Скоро врачей и пациентов временно переселят в другую часть больницы, поскольку в их помещениях будет капитальный ремонт.

В Министерстве здравоохранения РТ сообщили о компенсационных выплатах сотрудникам психиатрической больницы имени Бехтерева за работу в условиях коронавирусной пандемии.

По информации ИА «Татар-информ», сотрудники 15-го отделения РКПБ получили выплаты в размере 295 тыс. рублей. Отмечается, что при осуществлении выплат стимулирующих надбавок никаких нарушений после коллективного обращения комиссия республиканского Минздрава не выявила.

Так, главврач больницы Фарит Зиганшин обратил внимание на обнаруженные в 2019 году трещины в межэтажных перекрытиях, где расположено само отделение. Тогда на предмет аварийности помещений в здании провели проверку. Специалисты объяснили, что отделение пригодно для эксплуатации за исключением некоторых помещений, вход в которые был опечатан.

Сейчас отделение работает в штатном порядке, но скоро врачей и пациентов временно переселят в другую часть больницы, поскольку в их помещениях будет капитальный ремонт.

КВ
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