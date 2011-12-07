Татарстанцам начали перечислять «путинские» выплаты на детей к Новому году

Татарстанцам начали перечислять единовременные «путинские» выплаты на детей к Новому году. Порядок выплат на сумму 5 тыс. рублей родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет разъяснили в ОПФР по РТ.

«Выплата беззаявительная и многим сегодня пришла автоматически. Обращаться за выплатой нужно лишь в двух случаях: если ребенок родителя с июля 2020 года, или если поменялись реквизиты счета, или он был закрыт», — пояснили в ведомстве.

Предполагается, что единовременные выплаты на ребенка в возрасте до 7 лет получат 405 тыс. татарстанцев (с учетом предполагаемых рождений до марта 2021 года). До конца 2020 года выплаты перечислят на 308 тыс. детей.

Новая выплата положена всем семьям с детьми, которым на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. За выплатой обращаться не нужно. Все начисления произойдут автоматически.

Если родители не получали выплат на детей в 2020 году (в том числе выплаты ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет), до 1 апреля им нужно подать заявление в ПФР.

«Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах ПФР по РТ», — уточнили в ведомстве.