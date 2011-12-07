УФНС РТ: В соцсетях появилось видео с информацией о ложном вычете

В соцсетях появился ролик с инструкцией о том, как вернуть налог на доходы (НДФЛ) с помощью информации Пенсионного фонда. Данное сообщение является ложным и не соответствует Налоговому кодексу РФ, сообщили в пресс-службе УФНС по РТ.

«На портале „Гослуслуг“ предлагается сформировать выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета и включить данную сумму в налоговую декларацию для получения социального вычета. Получение социального налогового вычета по выписке о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде не соответствует положениям Налогового кодекса РФ. Указанные в ней суммы не являются дополнительными взносами гражданина, претендующего на вычет», — пояснили в ведомстве.

В УФНС пояснили, что на налоговые вычеты могут претендовать только те граждане, которые решили увеличить пенсию за свой счет.

«В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ гражданин может претендовать на налоговый вычет в случае, когда им самостоятельно заключаются договора добровольного пенсионного страхования и гражданином самостоятельно производится оплата пенсионных взносов по таким договорам», — уточняется в сообщении.

Все расходы гражданин обязан подтверждать документально, предоставив в налоговую платежные документы об уплате взносов в ПФР или справку от работодателя об удержании и перечислении этих сумм в Пенсионный фонд. Страховые взносы от работодателя не являются дополнительными взносами, а выписка из ПФР на портале «Госуслуг» не является документом, подтверждающим доходы.

УФНС просит не доверять информации из ролика и не распространять его. Вся реальная информация, касающаяся налоговых вычетов есть на сайте nalog.ru в разделе «физическим лица».