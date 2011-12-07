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В Елабуге подтвердились случаи заражения свиней африканской чумой

Диагноз подтвердили в Республиканской ветеринарной лаборатории и Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории.

В Елабуге подтвердились случаи заражения свиней африканской чумой, сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин. 

«В субботу был случай падежа кабанов в Елабужском районе. Были отобраны пробы, лаборатория показала африканскую чуму свиней», — сказал Мотыгуллин.

Он уточнил, что диагноз был подтвержден в Республиканской ветеринарной лаборатории и Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории. На данный момент пробы отправлены в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных».

Напомним, африканская чума свиней опасна только для домашних свиней и диких кабанов. Заболевшие особи гибнут на 5-10 день после заражения, а если выживают, то пожизненно остаются вирусоносителями. Для людей и других животных болезнь не опасна. 

КВ
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