В Елабуге подтвердились случаи заражения свиней африканской чумой, сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«В субботу был случай падежа кабанов в Елабужском районе. Были отобраны пробы, лаборатория показала африканскую чуму свиней», — сказал Мотыгуллин.

Он уточнил, что диагноз был подтвержден в Республиканской ветеринарной лаборатории и Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории. На данный момент пробы отправлены в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных».

Напомним, африканская чума свиней опасна только для домашних свиней и диких кабанов. Заболевшие особи гибнут на 5-10 день после заражения, а если выживают, то пожизненно остаются вирусоносителями. Для людей и других животных болезнь не опасна.