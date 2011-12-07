В городском комитете по транспорту объяснили, почему в Казани начали гореть трамваи и автобусы

Это пожары, случившиеся на 3 трамваях и 3 городских пассажирских автобусах. К счастью, в ходе этих происшествий удалось избежать человеческих жертв – водители среагировали быстро, открыли двери салонов и пассажиры смогли оперативно покинуть транспорт.

Причинами возгорания во всех 6 случаях стало замыкание в электрооборудовании. В том числе и в таких деталях, как мотор отопителя салона. Возгорание произошло, как это зачастую случается, из-за халатности сотрудников технических служб, не обеспечивших должный контроль за своевременным ремонтом и заменой отслуживших деталей. А также из-за желания руководителей транспортных предприятий сэкономить на ремонте. Так, например, пробег злополучных автобусов составил 850 тысяч км, а менять отопительный блок нужно было еще при пробеге в 650 тыс.км. Но этого сделано не было. Результат – выход прибора из строя и возгорание в салоне общественного транспорта.

Сейчас на предприятия общественного транспорта Казани, где случились эти ЧП, прибыли представители заводов-изготовителей, чтобы на месте изучить детали произодшего. Виновные в недосмотре понесли наказание, сообщили в городском комитете по транспорту.