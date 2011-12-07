В Казани в 8 раз уменьшилось число «живых» обращений в органы власти

Пандемия неожиданно стала помощником во внедрении цифровых технологий в Казани. Так, если в самом начале этого года количество обратившихся в исполком Казани путем удаленного доступа составляла 20,36%, то во втором квартале, когда был объявлен режим самоизоляции, цифровыми услугами воспользовалось почти в два раза больше казанцев – 39,22%. А по отдельным видам муниципальных услуг количество лично обратившихся в органы власти снизилось в 8 раз! Казанцы стали все больше отдавать предпочтение цифровым сервисам для получения той или иной муниципальной услуги.

Такие данные прозвучали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани. Мэр Казани Ильсур Метшин поставил задачу исполкому города – перейти на 100% цифровизацию муниципальных услуг и осуществить проект «0% бумаги».

Для этих целей в исполкоме Казани создается еще одно структурное подразделение – «Проектный офис», он будет курировать процесс цифровизации. Ильсур Метшин объявил конкурс на замещение должности нового подразделения мэрии столицы.