В Татарстане зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 100 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них четыре случая — завозные, 96 — контактные. 23 человека госпитализировано, 77 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Одному заболевшему — нет 18 лет, восьми — от 18 до 30 лет, 36-ти — от 30 до 50 лет, 18-ти — от 50 до 60 лет, 23-м — от 60 до 70 лет, девяти — от 70 до 80 лет, пятерым — от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани — 55 человек, 12 — в Набережных Челнах, семь — Лениногорском районе, шесть — в Нижнекамском районе, по три — в Альметьевском и Нурлатском районах, по два — в Бугульминском, Мамадышском и Тукаевском районах, по одному — в Агрызском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Новошешминском и Сабинском районах.

Всего, по данным на 21 декабря, в Татарстане зарегистрировано 12 274 случая COVID-19. 10 509 заболевших — выздоровели (+21 за сутки).