Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладателями Кубка России

Финальный матч против московского «Динамо» завершился счетом 1:3 в пользу казанского клуба.

Волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс» второй год подряд стал обладателем Кубка России в «Финале четырех». Решающая встреча против московского «Динамо» завершилась счетом 1:3 в пользу казанского клуба.

В доигровке стояли Саманта Брисо и Арина Федорцева, на блоке — Ирина Королева и Таисия Коновалова, в диагонали — Саманта Фабрис, на месте связующего — Евгения Старцева, на позиции либеро — Анна Подкопаева.

В первом сете матча ведущей была московская команда. В казанской команде в этот период отличились два игрока —  Подкопаева и Фабрис. Усилиями двух игроков конкурировать с Москвой было сложно.

В ходе второй партии казанский клуб разыгрался. Волейболистки на позиции защиты поднимали почти все мячи. «Динамо — Ак Барс» сровнял счет.

В третьем сете казанский клуб подключил к игре атак и отстоял партию с явным преимуществом.

Начало четвертого сета прошло под качественным началом казанских волейболисток, но некоторые их ошибки выбили москвичек вперед. В самом конце сета Королева сделала два блока, что позволило клубу одержать победу.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:22; 21:25; 15:25; 22:25).  

КВ
Лента новостей