Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладателями Кубка России

Волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс» второй год подряд стал обладателем Кубка России в «Финале четырех». Решающая встреча против московского «Динамо» завершилась счетом 1:3 в пользу казанского клуба.

В доигровке стояли Саманта Брисо и Арина Федорцева, на блоке — Ирина Королева и Таисия Коновалова, в диагонали — Саманта Фабрис, на месте связующего — Евгения Старцева, на позиции либеро — Анна Подкопаева.

В первом сете матча ведущей была московская команда. В казанской команде в этот период отличились два игрока — Подкопаева и Фабрис. Усилиями двух игроков конкурировать с Москвой было сложно.

В ходе второй партии казанский клуб разыгрался. Волейболистки на позиции защиты поднимали почти все мячи. «Динамо — Ак Барс» сровнял счет.

В третьем сете казанский клуб подключил к игре атак и отстоял партию с явным преимуществом.

Начало четвертого сета прошло под качественным началом казанских волейболисток, но некоторые их ошибки выбили москвичек вперед. В самом конце сета Королева сделала два блока, что позволило клубу одержать победу.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:22; 21:25; 15:25; 22:25).