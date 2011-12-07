Дэвид Хоуи поблагодарил Россию и Татарстан за высокий уровень подготовки к WorldSkills-2019

Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи выразил признательность России и Татарстану за высокий уровень подготовки к WorldSkills Kazan 2019. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ».«Такого рода чемпионат требует многих лет подготовки. И мы должны выразить признательность нашим российским коллегам, принимающей стороне за тот уровень, который они показывают», – сказал спикер.Он напомнил, что 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани в конце августа. «В августе мы станем участниками или зрителями крупнейшего мирового фестиваля, на котором будут представлены текущие знания о мировых компетенциях, – подчеркнул Хоуи. – На WorldSkills молодые люди и родители могут узнать о последних новинках в области получения профессии и построения карьеры».Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International, опередив Париж и Шарлеруа.