Этой осенью в Казани заработает одна из самых больших школ города

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел ход строительных работ на месте будущей школы. Учреждение, строящееся по федеральной целевой программе «Жилище», заработает уже в сентябре.

По информации пресс-службы мэрии города, располагаться она будет в жилом комплексе «Арт-Сити» Советского района. Как рассказал замдиректора подрядной организации ООО «Ак таш» Ильгиз Шафиев, типовой проект строящегося здания был переработан, поэтому его площадь несколько увеличилась. Все «физические объемы», по его словам, на данный момент выполнены, а «инженерное обеспечение сделано на 100%». Осталось сделать навигацию и завести технологическое оборудование.

Известно, что в школе, рассчитанной на 1,5 тыс. мест, предусмотрены два бассейна, два спортзала с тренажерами, актовый зал на 780 мест и столовая на 530 посадочных. На территории ее планируют обустроить игровые площадки для хоккея, волейбола, баскетбола и футбола

Ввести в эксплуатацию учреждение планируют к 1 сентября этого года.