Из-за нарушений в Татарстане закрыли два контактных зоопарка

Временно исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев сообщил о прекращении деятельности двух контактных зоопарка республики.

На итоговой коллегии с главным управлением ветеринарии кабмина РТ он доложил, что такое решение было принято из-за выявленных нарушений в 2020 году. Всего же поступило 35 соответствующих обращений.

Галеев добавил, что с начала следующего года все объекты, использующие животных в культурно-зрелищных мероприятиях, должны получить лицензию.