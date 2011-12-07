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Из-за нарушений в Татарстане закрыли два контактных зоопарка

Всего же поступило 35 соответствующих обращений.

Временно исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев сообщил о прекращении деятельности двух контактных зоопарка республики.

На итоговой коллегии с главным управлением ветеринарии кабмина РТ он доложил, что такое решение было принято из-за выявленных нарушений в 2020 году. Всего же поступило 35 соответствующих обращений.

Галеев добавил, что с начала следующего года все объекты, использующие животных в культурно-зрелищных мероприятиях, должны получить лицензию. 

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