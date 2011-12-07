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«КВ» - 30 лет: листая подшивки. Выпуск №2

15 марта этого года газете «Казанские ведомости» исполнится 30 лет. На первый взгляд, не такой уж и большой срок. Но сколько событий он вобрал в себя! Газета начала выходить в СССР, а вскоре этой страны не стало. Потом трудные 90-е, политические баталии, приватизация, празднование 1000-летия Казани, Универсиада, открытие метро, мировые чемпионаты... Да, обо всем этом мы много писали, став вместе с вами свидетелями новейшей истории города. А те читатели, кто с первого номера остаются преданными газете, рассказывают о том, что сегодня уже их дети и внуки читают «КВ». Нас объединяет общая история страны, республики, города. Давайте вместе полистаем подшивку и вспомним, как это было...

1992 год

Мэр Казани Камиль Исхаков часто выступал на страницах «КВ». Например, 12 марта на вопрос «КВ» «Будущее Казани, каким вы его видите?» мэр ответил: «Глубоко убежден, что Казань имеет право быть лучшим городом мира. Какое богатейшее историческое прошлое, стоит на прекрасном месте: одна Волга чего стоит! Конечно, больно за нынешнее ее состояние. Понадобится много лет и много усилий, чтобы привести город в приличное состояние. Но надежду на нормальное наше будущее мне придает вера в патриотизм казанцев». 

28 января на первой странице - фоторепортаж Владимира Зотова о прибытии в Казань первой партии новых автобусов «Икарус». Это еще раз подтверждает, что насущные проблемы города и горожан были и остаются в приоритете. 

15 февраля, в день рождения Мусы Джалиля, «КВ» опубликовали эксклюзивный материал писателя Рафаэля Мустафина «Письмо из Франции (новое о подпольной группе Джалиля)». Это письмо привез из Франции один из немногих оставшихся в живых соратников Мусы Джалиля, участник французского сопротивления Амир Утяшев. 

Популярностью у читателей пользовалась рубрика «Школа для родителей». Уроки вел психолог с ученой степенью. Тема одного из уроков «Зачем нужен папа?».

Появилась рубрика «Гости Казани». Одним из первых ее героев стал психотерапевт Анатолий Кашпировский, который в то время был суперпопулярной в стране личностью. 

В «Клубе любителей старины» публиковались материалы по истории города.

В субботнем номере на последней странице нашел свое постоянное место «Уголек юмора». Эту рубрику вел известный журналист Борис Бронштейн. А детская страничка «Бегемотик» выходила под руководством замечательного детского поэта, лауреата Государственной премии им. Г.Тукая Шауката Галиева. 

В «КВ» был опубликован рассказ писателя и кинорежиссера Сергея Говорухина «Не покупайте, пожалуйста, бультерьера». А еще весь год, из номера в номер, на страницах газеты печаталась повесть Льва Кожевникова «Смерть прокурора».

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