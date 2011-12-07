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Министерство культуры РТ создало комиссию для реагирования на жалобы граждан

Специалисты будут выезжать и разбираться на месте, предупредила глава ведомства.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщила о создании комиссии для реагирования на жалобы граждан.

На заседании коллегии Аюпова строго подчеркнула, что ситуация не всегда такова, какой ее преподносят коллеги. В связи с этим ведомством была сформирована комиссия для оперативного реагирования на жалобы граждан с выездом на место.

В Министерстве культуры РТ уделяют особое внимание обратной связи с населением республики. Для большей результативности работы Об этом сообщила министр культуры

«Мы и дальше будем выезжать адресно разбираться на месте. Имейте ввиду», —заявил спикер.

КВ
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