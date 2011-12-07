Опыт Татарстана хотят распространить на всю страну

Об этом заявила на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ, прошедшем в Казани, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Коллегия состоялась в Доме Правительства РТ с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

— Татарстану в рамках профилактики и недопущения распространения COVID-19 удалось выйти с минимальным количеством очагов распространения новой коронавирусной инфекции, здесь не было допущено распространения инфекции ни в школах, ни больницах. При этом в республике с самого начала пандемии и борьбы с новой коронавирусной инфекцией не было ни минуты панических настроений, — подчеркнула глава федерального ведомства. — Мы видим и ценим то, что вы делаете. У вас четкие и ровные цифры. Работа налажена без сбоев. В летний период дети отдохнули в оздоровительных лагерях, а в сентябре пошли в школы, студенты — в вузы. Все это — результат грамотных действий, системной работы, — отметила Анна Попова.

В качестве образцового показателя быстрого и своевременного реагирования на ситуацию глава Роспотребнадзора России привела такой факт. Татарстан занял 1-е место среди российских регионов по количеству выписанных гражданам штрафов за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе и за нарушение масочного режима.

— Это говорит о том, что вы контролируете соблюдение предписаний и жестко требуете их исполнения, — констатировала Анна Попова.

Она отметила также, что показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тыс. жителей в Татарстане продолжает оставаться одним из самых низких на протяжении последнего полугодия. Уровень тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции в Татарстане также ниже, чем в среднем по России, он едва превышает 3%. Все это стало возможным благодаря принятым в Татарстане системным мерам и жесткому контролю, что и дало в итоге хорошие результаты.

В ходе своего визита в Татарстан руководитель Роспотребнадзора России ознакомилась с работой пункта вакцинации от COVID-19 в казанской поликлинике № 21. Вместе с ней медицинское учреждение посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минздрава РТ Марат Садыков, руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Гости ознакомились с тем, как организована в поликлинике вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции. Напомним, что в Татарстане работают 57 пунктов вакцинации от COVID-19.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила, что государство финансирует все исследования и закупает вакцины для массовой вакцинации граждан. Она уточнила, что две вакцины уже есть, а по третьей вакцине документы направлены для регистрации в Министерство здравоохранения России.

«И это большой результат для российской науки — то, что у нас три вакцины на разных платформах. И лечащий врач (мы сейчас это видели), зная состояние пациента, его историю болезни и жизнь, может выбрать ту вакцину, которая именно этому пациенту подойдет лучше», — отметила положительные стороны этого вопроса Анна Попова.

«Главное, если нет противопоказаний, привиться той вакциной, которая сегодня есть», — пояснила подробности всероссийской вакцинации глава Роспотребнадзора. Она отметила, управлять ситуацией с распространением инфекции можно, если будут вакцинированы не менее 60% совокупного взрослого населения страны. При этом Анна Попова уточнила, что тем, кто переболел COVID-19, торопиться с прививкой пока не нужно.

Следующим пунктом программы визита главного санитарного врача России Анны Поповой в Казань стало посещение Департамента продовольствия и социального питания Казани. Глава федерального ведомства отметила продуктивный опыт столицы Татарстана в организации школьного питания и предложила тиражировать опыт Казани по внедрению родительского контроля в школьных столовых на всю страну.

В ходе посещения Департамента продовольствия и социального питания Казани Анне Поповой рассказали, что здесь ежедневно готовят 270 тыс. горячих обедов. Школьному питанию в столице Татарстана уделяется особое внимание, растет охват учащихся горячим питанием. Так, в 2006 году, когда в городе только была разработана программа «Здоровое питание — детям», в школьных столовых питались лишь 37% детей. Теперь охват питанием в некоторых школах города достигает 92%. Важная деталь: Департамент продовольствия и социального питания обслуживает не только школы и детские сады, но и 9 крупнейших больниц республики, а также ряд предприятий.

Затем Анна Попова, Ильсур Метшин и Марина Патяшина посетили лицей № 186, где смогли уже более детально изучить организацию школьного питания и ознакомиться на практике с новым механизмом для оценки качества блюд — родительским контролем.

Глава Роспотребнадзора РФ отметила, что в казанских школах полностью выполнены задачи, поставленные Президентом страны, а система питания соответствует всем нормам и требованиям. Так, обеды сбалансированы по количеству белков, жиров и углеводов. При этом Анна Попова рекомендовала обратить внимание на организацию полноценного питания и в малокомплектных школах.

Напомним, с начала прошлой недели в столовых казанских школ стартовал родительский контроль, в проверках питания учеников уже приняли участие свыше 780 родителей в 154 учебных заведениях. Каждый день в школьных столовых организовано дежурство одного из родителей, чтобы он лично оценил качество блюд и организацию питания.

С легкой руки главы федерального надзорного ведомства такой опыт Казани, возможно, примут для внедрения и другие образовательные учреждения России.