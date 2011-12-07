Переболеть или привиться? Вакцинированные делятся своими историями

Журналист «КВ» нашел несколько аккаунтов, где авторы - медийные личности, с долей здорового юмора в мельчайших подробностях описывают, как все было в их случае.

Так, например, уроженец Казани, журналист и телеведущий федерального канала Максим Шарафутдинов в сторис, снятых четыре недели назад, поделился, что получил сообщение с портала госуслуг с предложением в первых рядах как сотруднику СМИ сделать прививку. Взвесив все за и против, записался через «Госуслуги» на вакцинацию. «Ощущения после первой прививки: процедура длится секунду. Ничего не чувствуешь. Это что-то молниеносное. Из симптомов спустя полчаса - легкая сухость во рту, немного металлический привкус, как будто першит в горле, и ощущение, словно наливаются веки. Ждем», - отрапортовал Максим в первой партии сторис своего аккаунта в Instagram.

Следующее видео Максим записал спустя 24 часа с момента посещения процедурного кабинета. Признался, если поначалу все шло достаточно хорошо, то ближе к 11 вечера поднялась температура до 37, а к утру - до 38 градусов. Снизилась к 9 утра, но ее сменила головная боль. Спасло обезболивающее средство, а также сон до обеда. Журналист выразил надежду, что ломота в суставах больше его не потревожит, и посоветовал тем, кто решил сделать прививку, ничего не планировать на следующий день, потому как работать в таком «расклеенном» состоянии невозможно.

Впрочем, через 40 часов после вакцинации Максим уже бодро вещал о том, что все симптомы исчезли и он снова в строю - полон сил и весел. Об ощущениях после введения второго компонента отозвался коротко: через 24 часа никаких «побочек», успешно отработал утренний эфир.

А вот у коллеги Максима - журналистки и телеведущей другого российского канала Лилии Гильдеевой, судя по ее постам в Instagram, все прошло с точностью до наоборот. Первый компонент вакцины не дал никакой реакции. Из ощущений, которые описала Лилия: «Вчера весь день клевала носом, немного кружилась голова. Сегодня в полном порядке, слегка ноет рука в месте укола. Даже как-то обидно: готовилась принять нечеловеческие муки во имя науки - у кого-то даже обоняние пропадает на сутки-другие, температура 38,6, слабость, тошнота».

В посте Лилия призналась, что делать прививку она не боялась. Весной перенесла пневмонию: «Короткое дыхание, не вдохнуть, как следствие - панические атаки». Но антитела у нее, судя по анализам, не выработались. Из двух перспектив - заболеть с непонятным прогнозом или заболеть легко с симптомами ОРВИ - выбрала второе.

Но если первую фазу перенесла легко, то со второй было не так. «Ощутила как полноценный укол, весь день никаких признаков, кроме сонливости, не испытывала. В 5 вечера резко начала скакать температура, ближе к 8 вечера стало лихорадить. В 21 час температура поднялась до 37,5. Утро встретила с 37,2», - написала Лилия в своем аккаунте.

На недомогания обратила внимание в своем посте и Диляра, медик из Казани. «Я сделала прививку от COVID-19. Вчера была вторая доза. Первую делала 21 декабря. Перед каждой дозой проверяют антитела. Если они есть, прививку не делают». Антител у Диляры, по ее словам, не обнаружилось, хотя полгода она контактировала по работе с ковидными пациентами.

Врач рассказала о своем решении дилеммы - переболеть или привиться. «Спасибо, я лучше помучаюсь от ломоты два дня. После первого дня еле передвигалась. После второй слабость была один день. Температуры не было». В заключение своего послания медик сделала резюме о правильности своего решения и отметила, что антипрививочников она все равно не убедит, да и не ставит такой цели.